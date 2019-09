Man gaat door het lint in Graafse gevangenis, rechter legt nog langere celstraf op

GRAVE - Een 48-jarige Eindhovenaar ging in juni door het lint toen bewakers van de gevangenis in Grave hem in een cel bij de receptie wilden plaatsen. Door het hevige verzet van de verdachte liep een bewaakster permanent zwaar lichamelijk letsel op. De politierechter legde de man woensdag een celstraf op van drie maanden.

De Eindhovenaar arriveerde op 3 juni 2019 met een arrestantenbus bij de gevangenis in Grave, voor het uitzitten van een celstraf van twee weken. Een ‘operationeel coördinator’ van de gevangenis begroette de verdachte toen deze binnenkwam. ,,Ik kende hem nog”, zegt de bewaker tegen de politierechter. ,,Hij zat al eerder bij mij op de afdeling.”



Er kwamen die dag negen andere mensen binnen bij de gevangenis en de coördinator vroeg of de verdachte korte tijd wilde wachten in een cel bij de receptie.

Hulp uit de arrestantenbus

De Eindhovenaar maakte zich zorgen om zijn medicijnen, maar de bewaker verzekerde hem dat hij zo snel mogelijk door de medische dienst zou worden gezien. De verdachte was woest. Hij weigerde pertinent om de cel in te gaan en slingerde bedreigingen naar de hoofden van twee bewakers. Hij sloeg ook in hun richting en ze hadden de grootste moeite om de man onder controle te krijgen: daarvoor hadden ze uiteindelijk de hulp nodig van de bestuurders van de arrestantenbus.



Bij de cel stond een bewaakster al klaar om de deur snel dicht te maken. Tijdens de hevige worsteling kwam zij met haar hand bekneld te zitten tussen de klink en de muur: ze liep hierdoor letsel op, waar ze waarschijnlijk de rest van haar leven last van zal hebben.

‘Ze liegen’