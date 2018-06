Massale vissterfte Grave door te weinig zuurstof in water

Een meting later deze week gaf volgens de gemeente al betere waarden aan. Al lagen die met 4,3 en 4,5 ook nog te laag. Grave concludeert dat de extra pomp vanaf de wal begin deze week, die voor meer zuurstof in het water moest zorgen, gewerkt heeft. ,,Nu de fontein weer werkt, is die pomp weer weggehaald.’’

De fontein midden in de vijver spuit sinds woensdag weer water. Een week lang was die buiten bedrijf. ,,De fontein was niet kapot, maar hij zat verstopt met vuiligheid’’, zegt de woordvoerder.



Het waterschap adviseert de gemeente wel om te blijven 'pompen' en nieuw eendenkroos weg te halen. ,,Volgende week gaan we weer de zuurstofwaarden meten. Nu die waarden stijgen, kan de nog levende vis gewoon blijven zitten.’’