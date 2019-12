Meisje en vader moeten opnieuw verhoord: wie heeft haar misbruikt? Man (29) uit Grave blijft ontkennen

Zijn advocaat, P. van Zon, stelt dat de verklaring van één van de zusjes mogelijk beïnvloed is door de vader van de slachtoffers. Deze vader is dit jaar opvallend genoeg veroordeeld omdat hij zelf zijn dochter zou hebben misbruikt.



Van het proces tegen deze man wisten tot vorige week zowel de advocaat als het Hof, echter niets.



Het misbruik door vader zou hebben plaatsgehad ná de ontuchtige handelingen waarvoor de Gravenaar voor is veroordeeld. Hij kreeg van de rechtbank 42 maanden cel.



De aangiftes en verhoren van het slachtoffer zouden wel in dezelfde periode hebben gespeeld. Zo werd het slachtoffer ondervraagd in een speciale verhoorkamer van de politie, terwijl haar vader wachtte in een andere kamer.