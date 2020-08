Met goedkopere Regiotaxi over de brug bij Grave

GRAVE - Het is voor inwoners van Grave en omgeving voortaan mogelijk om de brug over de Maas bij Grave te passeren met de Regiotaxi. Tegen een verlaagd tarief. Daarmee wordt er een oplossing geboden voor het probleem dat is ontstaan doordat grote bussen vanwege gevaar niet meer over de gewraakte John S. Thompsonbrug mogen.

De provincie Noord-Brabant en vervoerder Arriva hebben de OV-tarieven van de regiotaxi verlaagd. Men kan nu van de Regiotaxi gebruik maken tegen het gereduceerde WMO-tarief. Hiervoor is ook geen Wmo-pas nodig. Deze oplossing is overigens bedoeld voor de korte termijn, zodra de scholen weer beginnen, is dit voor veel reizigers geen goede oplossing.

Gedupeerd

Reizigers die gebruik maken van het openbaar vervoer zijn gedupeerd door de afsluiting van de brug bij Grave voor zwaar verkeer. Ook de nu in gebruik zijnde (lijn)bussen vallen namelijk onder deze categorie. De provincies Noord-Brabant en Gelderland en vervoerders Arriva en Breng hebben een oplossing bedacht die nu voor een financiële bijdrage is ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het vrachtverkeer boven de 10 ton mag niet meer over deJohn S. Thompson brug bij Grave. Er zijn omleidingsroutes aangegeven.

Aan de hand van inspecties en onderzoeken heeft Rijkswaterstaat recent nieuwe inzichten verkregen in de staat van de John S. Thompsonbrug; de brug bij Grave over de Maas. Er zijn dringend reparaties nodig en daarom is de brug sinds 29 juli jl. afgesloten voor verkeer dat zwaarder is dan 10 ton.

Lichtere bussen

Deze afsluiting voor zwaar verkeer duurt tot de noodzakelijke reparaties zijn uitgevoerd. De afsluiting is niet alleen hinderlijk voor de transportwereld en voor agrariërs met landbouwgrond aan de andere zijde van de brug. Ook de reguliere lijnbussen vallen onder de categorie ‘zwaar verkeer’ en mogen de brug niet meer over. Het betreft met name Lijn 9 (Grave – Nijmegen) en Lijn 99 (Uden – Nijmegen).

Een andere oplossing waar naar gekeken wordt, is het rijden met ‘negen-tons-bussen’. Dit zijn reguliere bussen maar lichter door een andere brandstof- en aandrijflijn. Met een dergelijke bus kunnen binnen de gewichtsbeperking 15 personen mee naar de overkant. Daarnaast wil men dan een kleinere pendelbus laten rijden tussen Nederasselt en Grave.

Samenvoegen

Door passagiersstromen samen te voegen en/of te splitsen kunnen zo de lijnen 9 en 99 over de brug hervat worden. Er is ook gekeken naar de inzet van kleinere busjes en buurtbussen (max 8 personen) maar dat is in verband met de corona-maatregelen niet haalbaar.

Het inzetten van deze maatregelen brengt hoge (personeels)kosten met zich mee. Provincies en vervoerders hebben hiervoor een financiële bijdrage aangevraagd bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het wachten is nu op een beslissing op dit verzoek.

Wethouder Lemmen van de gemeente Grave – die de ontwikkelingen rond het openbaar vervoer nauwlettend volgt – is blij met de actieve houding van provincies en vervoerders: ,,Het zijn met name inwoners van de gemeente Grave die gedupeerd zijn door de stremming van de brug. Maar ik zie dat ook provincie en vervoerders dit als een serieus probleem ervaren en dat ze hun best doen om dit op te lossen. Het plan dat nu bij de minister voorligt kan voor de reiziger een oplossing zijn”.