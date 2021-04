Met man en macht zoeken naar iemand die in het water zou liggen in Grave

Autocou­reur Thijmen Nabuurs al naar huis zonder één ronde te rijden

21 april GROENINGEN - Thijmen Nabuurs kende een valse start in de GT4 European Series. Door een crash van V8Racing-ploeggenoot Jop Rappange in de eerste race was het openingsweekend in Monza al op zaterdag voorbij voor de autocoureur uit Groeningen. Zonder ook maar één echte ronde te hebben gereden.