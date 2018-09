Motorrijder na botsing 40 meter meegesleept onder auto

Zeven lokale brouwers die bier maken dat het proeven waard is

13 september CUIJK - De laatste bierbrouwer in het Land van Cuijk (Cevelum uit Cuijk) stopte in 1960. Meer dan een halve eeuw bleef de roerstok onaangeroerd. Nu is het tij aan het keren. Het laatste wapenfeit is Kuuks, een hoppige, fruitige IPA van de hand van Cuijkenaren Henk Winnen, Marcel Koot en René Haring. Maar er is meer lekkers. Naast Kuuks zijn dit lokale biertjes om eens te proberen: