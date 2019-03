Motorrijder onderuit en gewond, traumaheli rukt uit

Grave zwijgt nog over claim scheeps­werf

27 maart GRAVE - Er wordt in Grave nog in alle toonaarden gezwegen over de schadeclaim die de gemeente kan verwachten naar aanleiding van de uitspraak van het Hof in Den Bosch over de Scheepswerf in Grave. Die werf ging in 2012 failliet en volgens het hof is dat het gevolg geweest van de werkwijze van de gemeente. Zestig werknemers verloren hun baan. Enkelen zijn nog steeds werkloos en zitten zelfs in de bijstand.