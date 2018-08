Na 10 jaar fietsen is punt gemaakt: 'Het regent bijna nooit'

Politie in Sint Anthonis en Mill bij spoedmel­din­gen vaak te laat

7 augustus SINT ANTHONIS / MILL - In spoedgevallen komt de politie in de gemeenten Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert vaak niet op tijd ter plekke. In Sint Anthonis doet de politie er in 40 procent van de spoedsituaties langer dan een kwartier over. In Mill is dat zelfs bij 42 procent van de gevallen zo. In beide gemeenten was de zogeheten reactietijd vorig jaar sneller, zo blijkt uit de recent bijgewerkte cijfers over het afgelopen half jaar van het CBS.