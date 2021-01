Nu is het definitief: Grave staat onder curatele bij de provincie, voor iedere uitgave is toestemming nodig

De gemeente was daar vorige maand door de provincie al voor gewaarschuwd, maar kreeg de kans om in de begroting van 2021 een aantal wijzigingen door te voeren. Dat is, is nu het oordeel van de provincie, onvoldoende gelukt. Er is een tekort en er is onvoldoende zicht op verbetering.



Of in de bewoordingen van de provincie: ‘De begroting 2021 is niet structureel en reëel in evenwicht. Het is voor ons ook onvoldoende aannemelijk dat dit evenwicht uiterlijk in het laatste jaar van de meerjarenraming hersteld wordt.’



Het besluit werd op 21 december vorig jaar per brief aan de gemeente kenbaar gemaakt, maar komt nu pas naar buiten.