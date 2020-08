Ook de bus mag niet over de brug bij Grave, hoe kom je dan in Nijmegen? ‘Drama’

Met de bus van Grave naar Nijmegen? Misschien in een lichtere of kleinere bus

4 augustus GRAVE / NIJMEGEN - Inwoners van Grave kunnen misschien toch weer in eigen plaats op de bus naar Nijmegen stappen. Vervoerder Arriva onderzoekt of het mogelijk is om met kleinere of lichtere bussen te rijden, nu de John S. Thompsonbrug is afgesloten voor zwaar verkeer.