Opiniepeiling over toekomst van Grave dan toch op 17 maart 2021? ‘Dit is een rookgordijn’

GRAVE - De vraag speelt al maanden: wanneer wordt de opiniepeiling over de zelfstandigheid van Grave gehouden? Antwoord: ná de coronacrisis. De precieze datum bleef onduidelijk. Tot zaterdag. LPG maakt via Facebook bekend dat ze de opiniepeiling 17 maart 2021 willen organiseren. De oppositiepartijen CDA en D66 vinden dit véél te laat.

Het kan voorzichtig met potlood worden opgeschreven. Op de derde woensdag van maart gaan de stemhokjes in Grave open. Dan wordt antwoord gegeven op de vraag: ‘Bent u voor behoud van de gemeente Grave? Ja of Nee’. Hiermee beslist de Graafse bevolking of haar gemeente zelfstandig blijft óf in 2026 aansluit bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

‘Onbegrijpelijk, onverantwoord en onverteerbaar’

Of de datum ook met watervaste stift kan worden omcirkeld, dat wordt tijdens de raadsvergadering van 7 juli duidelijk. Al is de kans vrij groot dat dit voorstel een meerderheid krijgt. De zogeheten motie heeft de LPG namelijk samen met VVD en Keerpunt 2010 opgesteld. Zij vormen met 8 zetels een kleine meerderheid in de raad; van één zetel.



De overige 7 zetels zijn onder andere van CDA en D66. Zij zijn het niet eens met deze nieuwe datum. ,,Het voorstel is onbegrijpelijk, onverantwoord en onverteerbaar’’, zegt Alex van Megen (fractievoorzitter CDA). ,,Wij gaan niet meehelpen met het optrekken van een rookgordijn. De coalitie wil de zelfstandigheid van Grave zo lang mogelijk rekken, terwijl juist nu duidelijkheid moet komen.’’

Ook Marion Wierda (D66) is ontstemd. ,,Je neemt de burger niet serieus. Natuurlijk moet de opiniepeiling veilig gebeuren, maar dit is veel te laat.’’

Waarom willen LPG, VVD en Keerpunt 2010 nog 8 maanden wachten?

In het Facebookbericht legt de LPG uit waarom ze nog ruim 8 maanden willen wachten: Op 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing. ‘Minister Ollongren is bezig met het uitwerken van verschillende scenario's, waaronder de manier waarop stembureaus worden ingericht’ is te lezen in het bericht.



Dit werkt volgens de LPG kostenbesparend en voorkomt de verdere verspreiding van het coronavirus. De juiste maatregelen zijn dan al getroffen. Tegelijkertijd zal er waarschijnlijk een hoger opkomstpercentage zijn dan wanneer de opiniepeiling op een andere datum wordt gepland.



Tevens is er geen tijdsdruk meer, omdat Grave pas in 2026 kan aansluiten bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Dat heeft de stuurgroep van de nieuwe gemeente al aangeven.

Geen gelopen race