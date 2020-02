Opnieuw geen duidelijkheid over toekomst van Grave door afwezige sleutelfiguur

Grave blijft besluite­loos, zelfs de mening van inwoners vragen over herinde­ling leidt tot een impasse

30 januari GRAVE - Grave zit in een impasse. Er komt een opiniepeiling over de vraag of Grave aan moet sluiten bij de nieuwe herindelingsgemeente Land van Cuijk. Niet in 2022, maar al in maart of mei 2020. Over de toekomst van Grave dus. Maar of dit op tijd is om aan te sluiten bij het Land van Cuijk weet niemand.