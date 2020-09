Opvallend vaak liep de vermeende pyromaan ’s nachts door Grave

R. was vaak in de buurt als er weer een auto in brand stond. Dan liep hij in beschonken toestand door de stad, vaak met zijn grote hond. Vaak ook was op die momenten het licht op zijn kamer nog aan. Waarom was dat, vraagt een van de rechters deze dinsdagochtend? ,,Ben u bang in het donker?’’



Een opvallende uitspraak deed R. toen een agent hem kort na een brand op straat zag lopen en vroeg was hij hier toch deed, op dit tijdstip. R. zou toen meteen ‘recalcitrant’ gereageerd hebben, en zei: ,,Als het zo moet, bel ik nooit meer. Dan brandt heel Grave af.”



Geregeld zocht R. contact met de hulpdiensten, blijkt tijdens de zitting. Dan belde hij 112, of tipte hij de politie over andere autobranden. ,,Ik wil iets in brand steken’’, zou R. in juli 2018 de politie hebben laten weten. Hij vulde een contactformulier in en schreef dat hij hulp zocht.