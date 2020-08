Over een week lichtere bussen over brug Grave, oplossing voor de komende maanden

De lichtere dieselbussen kunnen maximaal zeventien personen vervoeren en mogen dan nog altijd over de John S. Thompsonbrug tussen Grave en Nederasselt. Verkeer zwaarder dan 10 ton mag sinds eind juli de brug niet meer op: te gevaarlijk, ontdekte Rijkswaterstaat voorafgaand aan werkzaamheden.



De vervoerders en de provincies werden door dat besluit overvallen, en hadden geen oplossing paraat. In Grave zijn meerdere bushaltes vervallen. Wie met de bus naar Nijmegen wil, moet nu naar haltes in Nederasselt of Zeeland fietsen. Lijn 99 rijdt om via de A50, en pakt even voor Alverna de normale route weer op. Ook de Regiotaxi is beschikbaar om daar te komen, maar die oplossing is niet voor iedereen bedoeld.



Een vervelende situatie, zei reizigersorganisatie Rover donderdag nog.