Overlast asielzoekers: beveiligers mee op bus Grave-Nijmegen

Herinde­ling Mill betekent einde voor omroep LOM

22 januari MILL - De toekomst van de Lokale Omroep Mill (LOM) is ongewis. Als morgen bij de volksraadpleging in die gemeente besloten wordt dat Mill en Sint Hubert op moet gaan in de nieuwe, grote gemeente Land van Cuijk, dan valt het doek. In een gemeente is namelijk maar plek voor één lokale omroep.