Plaquette vliegpionier Jan Hondong voor tweede keer gestolen in Grave

Graafse Jo graaft opeens waterput in Oeffelt op: ‘Ik verwacht dat Frederik Hendrik hier verbleef’

17 juni OEFFELT - Voor het eerst in 400 jaar staat er weer water in de waterput bij Oeffelt. De Graafse amateur archeoloog Jo de Wit ontdekte deze put tussen de kleiafgravingen langs de Maas. En het is bijzonder, want het hoort waarschijnlijk bij het oude Veerhuis uit de Tachtigjarige Oorlog.