Problemen op azc Grave blijven vooral binnen de hekken

GRAVE/OVERLOON - Weer ging het mis in het azc in Grave afgelopen weekeinde. Nu viel er een zwaargewonde tijdens een steekpartij. Eerder moest de politie de wapenstok al trekken en moest er pepperspray gebruikt worden bij de arrestatie van twee jonge asielzoekers. ,,Ik merk eigenlijk niet zo heel veel’’, zegt een van de omwonenden. ,,Het is ook niet zo dat ik me hier onveilig voel. Integendeel.’’

,,Ja, vooral in de avonduren hoor ik wel eens wat geluid. Dan zijn de asielzoekers nadrukkelijk aanwezig’’, reageert een bewoonster van de Generaal de Bonsweg, die pal langs het azc loopt. Ze heeft zo’n 600 mensen zo’n beetje in haar achtertuin wonen. ,,Ik heb meer last van de mensen die in mijn huis met de verbouwing bezig zijn.''

Quote Ik kan ook niet zeggen dat ik me nu minder veilig voel dan voorheen. Bewoonster Steegschenhofscheweg In Grave zitten sinds enige tijd amv’ers, alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Er zijn al diverse incidenten geweest tussen de jonge azc’ers onderling. Maar de problemen blijven binnen de hekken van het azc. Dat blijkt uit de diverse reacties.

,,Ik heb eigenlijk nooit last van het azc’’, zegt een bewoonster van de Steegschenhofscheweg, de weg waar de ingang van het asielzoekerscentrum aan gelegen is. ,,Ik kan ook niet zeggen dat ik me nu minder veilig voel, dan voorheen. Ik zie ze hier voorbij komen als ze richting het centrum of de bushalte gaan.’’ Haar buurvrouw: ,,Ik vind de mensen juist vaak erg schuw. Als je ‘hallo’ zegt, lijken ze soms zelfs te schrikken.’’

Ze snapt de felle reacties die er naar aanleiding van het steekincident van afgelopen zondag op internet te vinden zijn niet. ,,Er wordt gesproken over azc’ers die uit de bosjes springen en langslopende of fietsende mensen bedreigen. Nou ik heb twee puberkinderen en die hebben nog nooit iets gemerkt. Als er iets is, is het altijd op het terrein zelf.’’

Stigmatisering

Wel ziet ze af en toe een knokpartijtje. ,,Helemaal uit het niets. Dan staan ze hier voor huis op de straat, trekken ze hun shirts uit en gaat het er even flink op. Daarna zie je ze elkaar weer letterlijk in de armen sluiten, trekken ze de shirts aan en gaan ze weer naar binnen.’’

Ook burgemeester Lex Roolvink waarschuwt naar aanleiding van de incidenten op het azc voor stigmatisering. ,,Het is een beetje zoals je sommige wijken in grote steden hebt. Daar lopen ook mensen die je maar liever niet tegenkomt. Maar dat wil niets zeggen over alle mensen in de wijk. Net als in het azc zijn het vaak een paar raddraaiers die het voor de rest verpesten. Maar dat laat onverlet dat ik de incidenten in het azc betreur. Het zorgt voor onrust in de samenleving en onrust op het azc.’’

Overloon

Binnenkort komen 80 jonge asielzoekers, amv'ers, naar het azc in Overloon. Het was dit jaar rustig op het azc in Overloon. Er werden geen incidenten genoteerd. Het COA zegt er klaar voor te zijn maar zoekt nog personeel. ,,Het is een kwestie van sleutel omdraaien en personeel inhuren", zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers.