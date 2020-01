PVV stelt Kamervragen naar aanleiding van overlast in buslijn 99

Diana uit Grave geeft gratis eten weg en hoeft er niets voor terug: ‘Koken is mijn passie, net zoals mensen helpen’

10:26 GRAVE - Eén keer per maand gratis eten afhalen in Grave. Een driegangendiner: voorgerecht, diner en toetje. Op één voorwaarde: je moet zelf de Tupperware bakjes meenemen om het in te doen. Het is niet te mooi om waar te zijn, maar een actie van Diana Dinnissen.