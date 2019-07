Raad van State: ‘Bouw bij varkensbedrijf Escharen is terecht stilgelegd’

VIDEO MDMA-lab met grondstof­fen en drugs ontdekt in Reek

20 juli REEK - Er is vrijdag laat in de avond een MDMA-lab ontdekt aan de Helstraat in Reek. De Landelijke Recherche is zaterdag in samenwerking met LFO (Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen) druk bezig om het lab te ontmantelen.