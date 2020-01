Raddraaiers in beeld, toch is overlast buslijn 99 moeilijk te stoppen

,,Ik zat een keer in de bus van Uden naar Nijmegen toen de chauffeur in Grave weigerde verder te rijden omdat passagiers niet wilden betalen”, vertelt een reiziger.



,,Hij nam contact op met iemand van de busmaatschappij, die zei dat hij toch moest rijden. En dat er niemand was voor assistentie. Nogal sneu voor die chauffeur.”



Enkele tientallen passagiers die bij het asielzoekerscentrum in Grave instappen, veroorzaken al langere tijd problemen. Herman de Gooijer van vervoerder Connexxion, samen met Arriva actief op buslijn 99, zegt dat het aantal incidenten na een relatief rustige zomer flink is toegenomen.



,,Tegen het einde van het jaar was de overlast zo groot, dat we meer van onze beveiligers op deze lijn hebben ingezet. Dat is nodig om de chauffeurs veilig hun werk te kunnen laten doen. En om de overlast voor reizigers te beperken.”