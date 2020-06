Rotte kies Palazzo wordt met dwang aangepakt

reportage Het Elzendaal­col­le­ge is weer open: ‘Ik denk dat je hier veiliger bent dan in een supermarkt of op een terras’

2 juni BOXMEER - De middelbare scholen zijn vanaf deze week weer open. Maar alles gaat in coronatijd nét even anders. Docenten maken nu de meters. Ook in Boxmeer. En de pauzes? Die zijn maar ‘saai’.