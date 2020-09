Ruzie is aanleiding van steekpartij bij asielzoekerscentrum Grave

Madonna mag mee met pastoor in de auto: ‘Gordel om, flesje prik, en dan gaan we’

14 augustus GASSEL / GRAVE - De viering met de Staakmadonna in Gassel wordt toch verplaatst: die is zaterdag niet in Gassel, maar in de Elisabethkerk. De Madonna gaat met de pastoor mee in de auto naar Grave. ,,Ze mag naast mij zitten. Gordel om, flesje prik, en dan gaan we.’’