Schipper voer dertien uur achtereen en voelde zich onwel worden

Schipper maakte keuze

'Het was dus binnen de wettelijke kaders mogelijk dat een binnenvaartschipper de keuze maakte om, zonder dat hij kon worden afgelost, 13 uur in dichte tot zeer dichte mist aan het roer te zitten van een met 2.000 ton benzeen beladen binnenvaarttanker. Hij voer hierbij door dichtbevolkt gebied op een relatief ingewikkelde vaarweg en navigeerde uitsluitend op radar', schrijft de Onderzoeksraad.



De schipper was met de bemanning aan boord gekomen in Klein Ternaaien aan het Albertkanaal in België. Hij is na afloop van het ongeval medisch onderzocht. Daarbij is niets gevonden. Hij had geen alcohol of drugs gebruikt. Na het alarm ging de stuurman naar het stuurhuis.