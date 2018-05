Schippers zien niets in vaarverbod bij dichte mist: 'Dit gaat ons te ver'

Helft van de meisjes heeft seks tegen haar wil

2 mei LAND VAN CUIJK - De helft van de meisjes tussen de 14 en 17 jaar in de regio Brabant Noord-Oost, waar de vijf gemeenten in het Land van Cuijk onder vallen, heeft wel eens tegen hun wil in seks gehad. Dat kan variëren van zoenen tot betasten en geslachtsgemeenschap. Bij jongens is dat bijna 15 procent. Dat blijkt uit het onderzoek 'Seks onder je 25e' van de Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD).