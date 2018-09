Shanna Raayen: 'Ik word nog steeds gepest'

Ik werd gepestIn de Week tegen pesten vertellen slachtoffers van pesten wat ze is overkomen. Elk uur presenteren we een nieuw pestverhaal. Dit is het verhaal van Shanna Raayen, 28 jaar uit Grave.

Waar en wanneer werd je gepest?

,,Vanaf groep een op de basisschool, op het vmbo en mbo tot aan mijn huidige werk.’’

Waarom werd je gepest?

,,Ikzelf wist het eigenlijk nooit. Tot mijn moeder mij vertelde dat ik werd gepest, omdat ik het altijd voor de zwakkeren opnam en daardoor een geliefd doelwit werd.’’

Wat deden de pesters?

,,Het ging van slaan tot schoppen. Er zijn stoelen in mijn knieholtes geduwd terwijl ik de trap opliep. Ik werd bespuugd en bedreigd. Na school werd ik opgewacht om nog extra klappen te krijgen, daarom nam ik elke dag een andere weg naar huis om ze te proberen te ontlopen. Op de basisschool werden mijn knutselwerkjes en spulletjes vernield.’’



,,Op het vmbo werd ik vooral genegeerd en buiten gesloten, bedreigd uitgescholden. Er werd over me geroddeld. Van het mbo tot aan werk word ik vaak stelselmatig genegeerd, buitengesloten, uitgescholden. Mensen weigeren om bij mij in de buurt te zitten of samen te werken. Er wordt over me geroddeld.’’

Welke gebeurtenis maakte de meeste indruk op je ?

Volledig scherm Shanna Raayen: ,, Ik heb vaak het gevoel dat ik de grond onder mijn voeten niet waard ben." © eigen foto ,,Dat zijn er twee. Tijdens het stappen werd ik door een voormalig klasgenoot aangesproken. Hij wilde graag mijn nummer om een keer af te spreken. Op de basisschool had hij mijn leven tot een hel gemaakt met fysiek en verbaal geweld. Ik kwam er achter dat hij mij tijdens de basisschool eigenlijk stiekem leuk vond, maar omdat iedereen mij aan het pesten was, deed hij maar doodleuk mee zodat hijzelf niet gepest zou worden.’’



,,Een andere jongen die mij vroeger pestte, kwam ik tegen in de discotheek. Hij vroeg of hij even met mij mocht praten en met lichte tegenzin heb ik 'ja' gezegd. Hij legde me uit dat hij me vroeger pestte, omdat hijzelf en zijn broertje werden gepest. Ik heb hem gevraagd waarom hij mij dan pakte. Zijn antwoord was dat hij zijn pijn wilde delen. Hij heeft zijn verontschuldigingen aangeboden en ik heb die geaccepteerd. Het deed me goed dat een van mijn demonen weer een mens werd.’’

Wat was de impact van het pesten?

,,Het blijft dagelijks bij me. Een tijd lang zat ik op het randje van suïcide, omdat het dan zou het stoppen. Ik heb vaak het gevoel dat ik de grond onder mijn voeten niet waard ben. Ik ben onzeker. Complimentjes kan ik moeilijk geloven en in de spiegel kijken doe ik alleen om mezelf op te maken. Ik heb moeite om mensen te vertrouwen en in te schatten of hun daden en woorden gemeend zijn.’’

,,Hoe oud ik ook ben, ik ben bang dat ik mijn demonen op straat tegenkom. Ik hoop dan ook altijd dat zij mij niet herkennen.’’

Hoe heb je het pesten verwerkt?