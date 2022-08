Sluis bij Grave na mislukte reparatie én nieuwe noodgreep nog steeds gestremd, schepen kunnen er sinds zondagavond niet meer door

Bij een ingreep zondagavond is een nieuwe cilinder in de sluisdeur aangebracht. Een sensor daarin blijkt defect en moest alsnog worden vervangen. Dat is inmiddels gebeurd, en heel even werd de sluis weer vrijgegeven. ,,Maar die is nu weer gestremd. Bij het sluiten krijgen we een foutmelding in het regelsysteem, dus het lijkt een software- issue”, aldus een woordvoerder. Gevolg is dat er nog steeds geen scheepvaart kan plaatsvinden.