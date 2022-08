Sluis Grave doet het -grotendeels- weer: ‘Nog twee dagen nodig om opstopping te verhelpen’

GRAVE - De scheepvaart is in de nacht van maandag op dinsdag bij de sluis van Grave weer redelijk op gang gekomen. Een nieuwe cilinder die zondagavond in de sluisdeur was geplaatst, werkte niet en had de hele boel platgelegd. Als noodoplossing is maandagavond met spoed de oude cilinder teruggeplaatst.