Staking mogelijk afgelast, maar Graafse brievenactie gaat door: ‘Ik wil een echte leerkracht, omdat...’

Brabants CDA kiest na kritiek toch hardere koers: boerenplan­nen lijken nu een breekpunt

14:06 DEN BOSCH / LAND VAN CUIJK - De Brabantse CDA-fractie kiest een week na het stikstof- en veehouderijdebat alsnog een hardere koers. Kort na dat debat begon het te rommelen binnen het CDA. Ook afdelingen in het Land van Cuijk waren verbijsterd over de in hun ogen slappe houding van de provinciale vertegenwoordiging van hun partij.