Storm Dennis raast over Brabant: vrouw overlijdt na ongeluk met rukwind, woonboot zinkt, dak Gruyterfabriek opgetild

• Een vrouw van 19 jaar is overleden nadat ze met haar auto tegen een boom reed, vermoedelijk door een rukwind

• Een woonboot in Den Bosch zinkt, maar de brandweer kan niks doen door de storm

• Het dak van De Gruyterfabriek, waar een deel van de redactie van het Brabants Dagblad is gevestigd, is opgetild door de storm. Geen zorgen: het maken van de krant van morgen gaat gewoon door.

• Code geel is alleen nog van kracht in Limburg

• Met carnaval is het weer opnieuw onstuimig