Storm Dennis raast over Brabant: woonboot zinkt, vrouw zwaargewond, minder treinen door boom op spoor

De vissen in Grave zijn gered nu de regels voor bagger zijn opgerekt

10 februari GRAVE - De vijvers in Grave zouden gerenoveerd worden. De plannen lagen klaar. De nog levende vissen konden weer zwemmen in schoon water. Althans, dat was het idee. Toen kwam de PFAS-regeling. De vervuilde bagger mocht niet meer weg. De reconstructie lag maanden stil. Maar maandag is het werk eindelijk begonnen.