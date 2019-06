Stroom voor duizend huishoudens door waterkracht in sluis in Grave

,,Een waterkrachtcentrale is in Nederland weliswaar niet uniek, maar komt toch niet echt veel voor”, zegt Michel van Heereveld”, waterbouwkundig ingenieur bij Royal Haskoning. In het riviertje De Dommel ligt bijvoorbeeld al een dergelijke centrale.



,,Nederland is vanwege het geringe verval natuurlijk niet bij uitstek geschikt om gebruik te maken van waterkracht. Daarvoor moet je in de bergen zijn. Maar bij een kunstmatig in stand gehouden verval kan het wel. Al moet je dan wel goed rekening blijven houden met andere gebruikers van het water en het waterbeheer voor bijvoorbeeld de landbouw.”



De gemeente Grave, gemeente Heumen en burgerinitiatieven Burgers Geven Energie en Duurzaam Grave, werken samen bij het project. In de oude sluis kunnen drie vijzelturbines worden aangelegd.



,,Door de sluisdeuren open te zetten, ontstaat er een stroming van water die we kunnen gebruiken voor het opwekken van 3.400 Megawattuur per jaar, goed voor duizend huishoudens. Dat is zo’n 10 procent van het aantal huishoudens in de omgeving van de waterkrachtcentrale.”