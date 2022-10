Theo móet auto's in brand steken

Theo (60) is een seriebrandstichter, misschien wel een van de grootste van Nederland. Hij stak auto’s in brand, onder meer in Nijmegen en Grave. Waarom? Portret van een slachtoffer die dader werd.

I

Iedereen slaapt aan de Voorstadslaan, bijna iedereen, maar wie wakker is weet wat er gaat gebeuren. Bij de ingang van café De Voorstad in Nijmegen hangen de rolluiken omlaag, aan de achterkant worden kamers verhuurd.

Er valt wat licht over bramenstruiken, binnen klinkt de gedempte stem van André Hazes. Een man zingt mee. Het geluid komt uit een slaapkamer.



Ik heb hier een brief voor m’n moeder /

die hoog in de hemel is /

deze brief bind ik vast aan m’n vlieger /

tot zij hem ontvangt, zij die ik mis

‘Ik ben op zoek naar mijn kat’

Als de laatste akkoorden van De Vlieger uitvagen, duurt het nooit lang voor die ene man zijn kamer achter het café verlaat. Want zo gaat het vaker in dit deel van Nijmegen rond de jaren 2000, hebben sommige buren gemerkt.



En wie er ook wakker is, niemand hoeft naar buiten te kijken om te weten wie daar de deur achter zich dicht laat vallen en het licht van de straatlantaarns in stapt. Het is Theo, Theo de pyro, zoals ze hem hier noemen. Als je hem midden in de nacht op straat tegenkomt en vraagt wat hij doet, zal hij altijd hetzelfde antwoord geven. ,,Ik ben op zoek naar mijn kat.”



Maar Theo is niet op zoek naar zijn kat.

Het is moeilijk te bewijzen

Theo, vermoeden de buren sterk, zal even verderop buiten het zicht een auto uitzoeken. Hij zal een doek gedrenkt in spiritus in de wielkast leggen, één vonk doet de rest.



Dan gaat het snel.



Te snel.



Tegen de tijd dat de hulpdiensten arriveren, is Theo verdwenen. En ook al vermoedt iedereen dat het Theo is die hier eind jaren 90 en begin 21ste eeuw misschien wel vijftig auto’s in brand stak: het is moeilijk te bewijzen.

Volledig scherm De vlammen slaan eruit bij autobrand in het centrum van Grave. © SK-Media

II

Rechts van de Keulsebaan staan rij aan rij de rode trailers van Rockwool, ‘wereldmarktleider in brandveilige isolatie’. Links van de Keulsebaan ligt penitentiaire inrichting Zuid-Oost, locatie Roermond. Daar, in cel 3 van afdeling A, zit Theo. Ten onrechte, zegt hij zelf op een zonnige woensdagmiddag in de zomer van 2022.



Theo zit vast sinds hij in 2019 werd aangehouden in Grave, waar hij toen woonde. Een jaar en zes zittingen later kwam de veroordeling: vier jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Theo werd schuldig bevonden aan bedreiging van zijn buurvrouw, en aan het in brand steken van vier auto’s in Grave.



Een Toyota RAV4.



Een Peugeot 208.



Een Renault Megane Scenic.



Een Suzuki Swift.

Drie ordners

Maar dit is niet het werk van Theo, zegt Theo. Dit keer niet. Dit keer is hij onschuldig en dat wil hij graag onderbouwen. Zijn zaak loopt nog in hoger beroep.



Theo is een gemillimeterde man met rossig haar en een haast onzichtbare, kort geschoren snor. Hij draagt een paars geruit overhemd met de bovenste knoopjes open en loopt kalm door de tl-verlichte gang van de gevangenis.



Hij draagt drie ordners onder zijn arm en legt die op de tafel van de bezoekersruimte, een kamer met oker linoleum onder een systeemplafond. Er staan vier stoelen, er staat een tafel en op die tafel staat een telefoon. En er is een rode knop, de noodknop.

Quote Jeugd: ik weet hoe je ’t schrijft, ik weet wat het is, maar ik heb het nooit gehad