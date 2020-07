Tuinierende vrouw schrikt zich wezenloos als buurman zijn auto naast haar in de voortuin ‘parkeert’

Update Brand in woonunit in Gassel, één persoon met brandwon­den naar het ziekenhuis

28 juni GASSEL - Bij Broekman Agro B.V. aan de Turnhoutseweg in Gassel is zaterdagavond een brand uitgebroken in een woonunit. Deze is volledig uitgebrand. Eén persoon is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.