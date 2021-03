Twee hoogwerkers uitgebrand in Escharen

Stenenhan­del Litjens kan verder, met dank aan Litjens

23 februari GRAVE - De stapels stenen die illegaal aan de Graafschedijk in Escharen staan, kunnen worden opgeruimd. Het bedrijf van eigenaar en tevens raadslid Ben Litjens krijgt daarvoor in ruil extra ruimte voor aan de achterkant van het bestaande perceel. De gemeenteraad stemde dinsdagavond voor een dergelijke constructie. Ben Litjens kan verder met zijn bedrijf. Met dank aan: Ben Litjens. Zijn stem over zijn eigen bedrijf was doorslaggevend.