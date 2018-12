Verdachte Grave weigert psychologisch onderzoek na ontucht met 13-jarig meisje

Mannen die pinauto­maat proberen te beroven in opsporings­pro­gram­ma

13 december GRAVE - Een poging om al het geld uit een pinautomaat op het Hofplein in Grave te halen krijgt aankomende maandag aandacht in het opsporingsprogramma van Omroep Brabant. De politie is op zoek naar de twee mannen die op donderdag 16 augustus in alle vroegte proberen ‘in te breken’ in de pinautomaat om door het ontregelen ervan te zorgen dat het apparaat geld blijft uitspugen.