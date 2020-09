Verdachte van steekpartij bij asielzoekerscentrum Grave aangehouden

Maasstraat Grave: Twee weken terug nog gezellig een wijntje, nu asbest gevonden

1 september GRAVE - In de zomervakantie werd nog gezellig een biertje of wijntje gedronken op het gelegenheidsterras op de deels - als proef - afgesloten Maasstraat in hartje Grave. Dinsdag werden er oude waterleidingsbuizen, mét asbest, uit de grond gehaald.