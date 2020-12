Vermeend mes-steker AZC Velp verdacht van twee pogingen tot moord

VIDEO Hoopvolle beelden voor de amateur­voet­bal­ler die de wei in wil

23 november ESCHAREN - Het lijkt misschien achteloos zo vanuit de lucht, maar dit zijn belangrijke beelden. Wat je ziet is een sportpark in aanbouw, om precies te zijn dat van EGS ’20 in Escharen. Nu moet iedere gretige amateurvoetballer de hunkering naar belijnd gras deze dagen vanwege corona onderdrukken, maar in Velp, Escharen en Grave zal de pijn inmiddels voelbaar zijn.