Vermeende pyromaan Grave wacht nog steeds op plek in Pieter Baan Centrum: ‘Te gek voor woorden’

Kankerver­wek­ken­de Chroom-6 zit in ‘regenboog­verf’ op brug van Grave

15 mei GRAVE - Bij de verfbeurt die de John S. Thompsonbrug over de Maas tussen Grave en Nederasselt in 1997 heeft gehad, is verf gebruikt met Chroom-6. Dat bevestigt Rijkswaterstaat. De komende twee jaar wordt de brug opnieuw geschilderd en moet de vorige verflaag worden verwijderd.