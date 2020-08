Verplicht mondkapje voor 2000 leerlingen van Merletcollege

515 geslaagden van het Merletcol­le­ge krijgen ‘gewoon’ hun diploma: ‘We hebben het allemaal nóg feestelij­ker gemaakt’

30 juni CUIJK - Geen drive-thru of mentoren die fietsend diploma's bezorgen bij de geslaagden. Het Merletcollege, met vestigingen in Cuijk, Grave en Mill, reikt de diploma's, 515 in aantal, deze week ‘gewoon’ uit op school zelf, volgens de coronaregels.