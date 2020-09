Vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen vermeende pyromaan Grave

LiveverslagGRAVE - Het Openbaar Ministerie eist dat de 58-jarige Thei R. vijf jaar de cel in gaat en tbs met dwangverpleging krijgt. Hij wordt er van verdacht auto's in Grave in brand te hebben gestoken. Ook zou hij kinderporno in zijn bezit hebben gehad en iemand hebben bedreigd.

De officier van justitie acht bewezen dat de man de auto's in brand heeft gestoken. R. was vaak in de buurt als er weer een auto in brand stond, bleek dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch. Dan liep hij in beschonken toestand door de stad, vaak met zijn grote hond. Vaak ook was op die momenten het licht op zijn kamer nog aan. Waarom was dat, vraagt een van de rechters deze dinsdagochtend? ,,Ben u bang in het donker?’’



Volgens een buurman was R. ‘een ander mens’ als hij gedronken had. Op een dag in 2019 zou R. een buurtgenote bedreigd hebben. ,,Ik heb wel gehoord dat jij zegt dat ik dat heb gedaan”, zou hij hebben gezegd. ,,Ik maak je kapot, ik maak je auto kapot, ik maak je huis kapot.” R. ontkent de bedreiging.

‘Ik wil iets in brand steken’

Een opvallende uitspraak deed R. toen een agent hem kort na een brand op straat zag lopen en vroeg was hij hier toch deed, op dit tijdstip. R. zou toen meteen ‘recalcitrant’ gereageerd hebben, en zei: ,,Als het zo moet, bel ik nooit meer. Dan brandt heel Grave af.”



Tijdens de zitting worden camerabeelden bekeken, van een brand aan het Touwslagerserf.



Geregeld zocht R. contact met de hulpdiensten, blijkt tijdens de zitting. Dan belde hij 112, of tipte hij de politie over andere autobranden. ,,Ik wil iets in brand steken’’, zou R. in juli 2018 de politie hebben laten weten. Hij vulde een contactformulier in en schreef dat hij hulp zocht.



Vorig jaar van zijn bed gelicht

Twaalf autobranden, in een tijdsbestek van nog geen vijf jaar: ze veroorzaakten onrust in Grave. Zijn ze ook het werk van R., zoals het openbaar ministerie denkt?



R. werd in juni vorig jaar door de politie van het bed gelicht. Sindsdien zit hij vast. Er waren al eerder zittingen, er zou een observatie bij Pieter Baan Centrum komen. Nu wordt de zaak inhoudelijk behandeld.

Kinderporno

De man staat ook terecht voor 280 kinderpornografische beelden op zijn computer. Op bijna de helft van de afbeeldingen staan kinderen die jonger zijn dan twaalf jaar. De verdachte zegt dat hij ‘ze niet heeft gezien’.

Iemand met een verleden

Volgens het Openbaar Ministerie werkt R. niet mee aan een onderzoek in het het Pieter Baan Centrum. Desondanks zou tbs mogelijk zijn. De officier van justitie gaat uit van ‘een hoog recidiverisico’ en ziet een TBS-maatregel als een ‘noodzakelijke bescherming van de samenleving’.



Volgens de advocaat van de verdachte is er geen bewijs. ,,Het gezicht van de dader was niet zichtbaar.” Ook een herkenbaar loopje van de verdachte ziet hij niet terug op de camerabeelden.



