Vissen in vieze Graafse vijver leggen massaal het loodje

GRAVE - In een grote visvijver in Grave leggen deze dagen vissen, vooral karpers, massaal het loodje. Volgens omwonenden en leden van de visvereniging zijn het er al zeker tweehonderd. Zij hebben de gemeente eerder tot actie gemaand en beschuldigen Grave ervan veel te laat in te grijpen. De gemeente zegt zich van geen kwaad bewust te zijn.

Bij de gemeente houden ze het overigens op 'vele tientallen dode vissen'. Een woordvoerder: ,,We zien ook nog veel levende vis in de vijver.’’

Wat de oorzaak is van de massale vissterfte in de vijver aan de Anna van Burenweg, is nog onbekend. ,,Daarom nemen we ook watermonsters. Het waterschap zal die onderzoeken. Om te beginnen gaat het waterschap het zuurstofgehalte meten om te beoordelen of de levende vis die er nog zit, kan blijven zitten.’’

Medewerkers van de gemeente waren gisteren druk met redden wat er te redden valt. Met een maaiboot werd eendenkroos verwijderd. Deze dikke groene drap - op het water drijvende waterplanten - is niet bevorderlijk voor het zuurstofgehalte in het water. Tussen al het kroos werden ook veel dode vissen, waaronder een meerval, uit het water gehaald.

Fontein

Sinds zondagavond staat er bij de vijver een grote noodpomp met brandslang. Die moet weer zorgen voor voldoende zuurstof in het stilstaande water. Dat is hoognodig omdat de fontein midden in de vijver volgens de buurt al sinds medio vorige week geen water meer spuit.

Quote Zodra het warm weer wordt, groeit eenden­kroos explosief als je er niks tegen doet

De fontein zou verstopt zijn geraakt door al het eendenkroos. ,,Dat is ook direct gemeld bij de gemeente’’, zegt Arnold Tap van de Graafse hengelsportvereniging Flying Fish. ,,En ik heb drie maanden geleden de gemeente al gewaarschuwd voor het eendenkroos, dat zodra het warm weer wordt explosief groeit als je er niks tegen doet.’’

Janken

Volledig scherm Met een maaiboot wordt in Grave zoveel mogelijk eendenkroos uit de vijver, waarin veel vissen het loodje hebben gelegd, weggehaald. © Ed van Alem De Gravenaar is er emotioneel onder en zegt er wel van te kunnen 'janken'. ,,Dit is toch vreselijk wat hier gebeurt. Vissen is mijn leven. Ik heb zondag de brandweer gebeld dat ze snel moesten komen helpen. Kon niet. Ik moest maar de gemeente bellen. Uiteindelijk hebben ze een extra pomp geplaatst. Al wilden medewerkers van de gemeente dat pas maandagochtend doen. Ik zei: nee, nu. Het is al te laat, veel vissen zijn al gestikt door te weinig zuurstof. Ik heb er nog even over gedacht de dierenbescherming te bellen. Zo ga je als gemeente toch niet met dierenwelzijn om. Een gemeente is er toch voor mens én dier?’’



Ook een buurtbewoonster wordt intens verdrietig van wat ze ziet. ,,Elk jaar ga ik hier vissen met de kinderen. Dit jaar dus niet’’, klinkt het spijtig, terwijl de grijper van de maaiboot de zoveelste dode vis op het droge brengt.

Mensenlichaam

Paul Wessels, die er ook geregeld een hengeltje uitwerpt, was een van de eerste melders. ,,Ik heb de gemeente eerder al gewaarschuwd dat het eendenkroos explosief zal groeien als je het niet állemaal opruimt. Ik verwacht dat er de komende dagen nog veel meer dode vissen komen bovendrijven. Een dode vis zakt, zoals een mensenlichaam, eerst naar de bodem om daarna te komen bovendrijven. Ik vind dat Grave hier slecht met dierenwelzijn omgaat’’, zegt hij boos.

Extra pomp

Grave zegt dat 'enige weken' geleden na een melding over 'veel kroos' in de bewuste vijver al gekeken is naar de oorzaak. ,,Dat werd niet duidelijk. Toen was er trouwens nog geen sprake van vissterfte.’’



Vorige week donderdag ontdekte de gemeente dat de vijverpomp niet meer functioneerde. ,,Om personele en logistieke redenen (geen boot, DG) konden we daar toen niet meteen naar kijken. Na een melding zondag over dode vissen, zijn we direct in actie gekomen met een extra pomp vanaf de wal.’’