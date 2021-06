Vuur vernietigt huis in Gassel, brandweer kon brandkraan niet vinden

Deze dodenher­den­king geen troostrijk samen herdenken, maar toch samen

5 mei BOXMEER - Een kranslegging in Boxmeer op vrijdag, in Grave op zondag en in Cuijk op de vroege dinsdagochtend. Terwijl op de dag van de dodenherdenking het Syrische vluchteling Mariam al een gedicht voorleest dat bedoeld is voor bevrijdingsdag. Het is door corona allemaal even anders. Alles wordt er gedaan om er maar voor te zorgen dat er geen massale bijeenkomsten zijn.