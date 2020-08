VVD wil opheldering over slechte Maasbrug bij Grave

Video Plukjes wandelaars trekken door Land van Cuijk richting Nijmegen

24 juli CUIJK - Op de derde vrijdag van juli is het normaal dringen geblazen op de paden en lanen in het Land van Cuijk. Nu de Vierdaagse en de bijbehorende feestelijkheden als gevolg van de coronapandemie zijn afgelast, is het er onnatuurlijk rustig. Slechts af en toe trekt er een plukje wandelaars door de straten, zoals hier in Haps.