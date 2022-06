Wandelen door historisch stadje Grave vanuit je luie stoel

De gratis te downloaden app voert langs tientallen monumenten, gebouwen en andere locaties. Daaronder eeuwenoud militair erfgoed als het Arsenaal en De Hampoort.



,,We hebben ook aan diegene gedacht die zin heeft om te shoppen en te snuffelen in de vele speciaalzaakjes of op zoek gaat naar een lekker hapje of drankje”, legt mede-initiatiefnemer Peter Linders uit dat ook de gezellige winkelstraatjes zijn te zien en beleven.