Was M.R. de pyromaan van Grave? Volg hier de rechtszaak

De keuze van de redactie Moet de krant verantwoor­de­lijk­heid nemen en niet over autobran­den schrijven?

23 september ‘Er komt maar geen einde aan brandende auto's’ kopten we deze week op de voorpagina. We pakten uit met foto's en achtergrondverhalen over de reeks autobranden die de regio teistert, al maanden. In Culemborg, Arnhem, Veenendaal, Nijmegen en Grave vielen auto's ten prooi aan brandstichters. ‘Als mijn auto de komende tijd in brand wordt gestoken', zo reageerde een lezer, 'stel ik De Gelderlander aansprakelijk’.