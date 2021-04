Wat Great Barrier Reef? De Kiekuut, daar wil je nu naar duiken, vraag maar aan Geert uit Gassel

Hij heeft - uiteraard - gedoken in het Great Barrier Reef in Australië, het grootste koraalrif van de wereld. En hij zwom al eens in zijn duikuitrusting tussen ‘de haaitjes’ in Egypte. Maar sinds kort gaat er voor de 52-jarige hobbyduiker Geert Derks uit Gassel niks boven een frisse duik in de ‘eigen’ Kraaijenbergse Plassen bij Beers. In zijn achtertuin dus.



Daar heeft ruim twee weken geleden scheepswrak de Kiekuut, op 10 meter diepte zijn laatste rustplaats gekregen. Zodat liefhebbers als Derks er kunnen duiken, nabij de voormalige boerderij de Bungelaar die verbouwd wordt tot recreatieve toegangspoort naar de plassen.