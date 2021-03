Wat staat er te doen vóór Grave kan aansluiten bij de fusiegemeente in Land van Cuijk?

VIDEO Raadple­ging: Moet Grave zelfstan­dig blijven? Het kan nog alle kanten op

16 maart GRAVE - Is het in Nederland de grote vraag of Mark Rutte met zijn VVD weer de grootste partij wordt, in Grave is een heel andere vraag belangrijk. Wordt er gestemd voor een zelfstandig Grave, of moet er aangesloten worden bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk?