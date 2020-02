Wethouder Ben Peters stapt na aandringen van zijn partij CDA op in Grave

Wat doet Big Ben? Zorgt hij vanavond voor duidelijk­heid over de Graafse toekomst?

7:00 GRAVE - Ben Litjens is the man to watch in Grave: vandaag kan zijn stem de doorslag geven in de discussie over de toekomst van een zelfstandig Grave. Twee keer werd een beslissing uitgesteld bij 7-7: Litjens was ziek. Als hij nu wéér thuis blijft, heeft dat grote gevolgen.