Woonwijk in Grave opgeschrikt door nachtelijke autobrand

Grote gemeente Land van Cuijk stap dichterbij

9 oktober SINT ANTHONIS - Met aannemen van een herindelingsontwerp is de fusie tussen de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis, per 1 januari 2022, weer een stapje dichterbij gekomen. Het is een formele stap, want met het aannemen van dit ontwerp, wordt het wettelijke traject naar fusie in gang gezet.