Zestien asielzoekers uit ‘veilige landen’ veroordeeld voor serie diefstallen in Oost-Brabant

Is het eind in zicht voor de stapels stenen in Escharen?

11 november ESCHAREN - Er komt een einde aan de rotzooi bij het bedrijf van Ben Litjens aan de Graafschedijk in Escharen. Daar lijkt het in ieder geval sterk op. Maar in de gemeente Grave juicht niemand te vroeg. De oplossing die gevonden is, is er immers een in een conflict tussen Litjens en de gemeente.